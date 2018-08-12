Запрет на экстремистскую символику по-прежнему в силе, но в USK - немецкой организации, накладывающей ограничения по возрасту на развлекательное программное обеспечение, заявили, что теперь к видеоиграм будут предъявляться те же требования, что и к фильмам. Это означает, что любая игра может быть допущена к продаже, если использование в ней запрещенной символики сюжетно и драматически обосновано.
В Германии запрещена символика групп и организаций, чья деятельность признана антиконституционной. До недавнего времени это приводило к тому, что практических все компьютерные игры на тему Второй мировой войны выходили в Германии в видоизмененной версии - без свастик.
Побрить Гитлера
Запрет на нацистскую символику был введен в 90-е годы.
К примеру, шутер Wolfenstein II: The New Colossus об альтернативной истории, в которой во Второй мировой войне победила нацистская Германия, вышел на немецком рынке в версии с цензурой.
В немецкой версии игры не только все свастики заменили на безобидные символы, но и отредактировали сцену с Адольфом Гитлером. В оригинальной версии при появлении Гитлера другие персонажи приветствуют его как фюрера, в немецкой же его называют канцлером, и на экране он предстает без усов.
Эти изменения были необходимы, чтобы игра поступила в продажу в магазины Германии. Цензуру, впрочем, высмеяли пользователи и в самой Германии, и в других странах мира.
Следующая часть игры Wolfenstein Youngblood была представлена в июне. В немецком трейлере все свастики заменили на другие символы. Пока неизвестно будут ли разработчики игры выпускать на немецкий рынок и неотценцузированную версию.
Эта игра - не единственная, у которой возникли проблемы с цензурой в Германии.
Разработчики South Park: The Stick of Truth по мотивам мультсериалда "Южный парк" вынуждены были закрыть свастики в сценах с нацистами-зомби грубо нарисованными черными квадратами - придерживаясь закона и в то же время высмеивая его.
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