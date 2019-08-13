В Берлине проходят памятные мероприятия, посвященные 58-летней годовщине строительства Берлинской стены. Одно из них во вторник, 13 августа, состоялось в Часовне примирения, находящейся на бывшей "полосе смерти" на улице Бернауэр-штрассе. В нем участвовали около 150 человек, в том числе правящий бургомистр Берлина Михаэль Мюллер (Michael Müller), члены берлинского сената и другие политики, а также представители жертв и очевидцы строительства стены.

Кроме того, памятные мероприятия проходят на бывшем КПП Чекпойнт Чарли и в мемориальном комплексе имени Петера Фехтера (Peter Fechter), погибшего в августе 1962 года при попытке перебраться через стену в Западный Берлин.

Стены вновь начинают строить

Между тем уполномоченный правительства ФРГ по делам восточных федеральных земель Кристиан Хирте (Christian Hirte) призвал приложить больше усилий для мира и свободы в современной Германии. Вспоминая о событиях времен "железного занавеса", становится очевидно, что "наше свободное и открытое общество не является чем-то само собой разумеющимся", заявил он в Берлине.

После окончания холодной войны стены упали, но в последнее время их вновь начали строить в разных частях мира, добавил Хирте. "Я с тревогой наблюдаю за этой тенденцией к изоляционизму и разобщенности", - подчеркнул он.

Одновременно политик назвал день строительства Берлинской стены "черным днем в истории Германии". "Стена разорвала на части целые семьи", - напомнил он и призвал поблагодарить тем, кто внес вклад в ее падение.

Строительство Берлинской стены началось 13 августа 1961 года. На протяжении 28 лет стена разделяла Берлин. Возле нее погибли, по меньшей мере, 140 жителей ГДР, пытавшихся осуществить побег в Западный Берлин.