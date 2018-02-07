Суд признал, что банда занималась профессиональным мошенничеством. На скамью подсудимых в августе 2017 года попали девять выходцев из России и Украины — пять мужчин и четыре женщины — в возрасте от 34 до 63 лет. Пятеро из них признали свою вину, что было признано смягчающим обстоятельством. Так что в двух случаях наказание было вынесено условно.

Как работала мошенническая схема

По сговору с пациентами и врачами фирмы по уходу за больными и стариками выставляли больничным кассам счета за услуги, которые на самом деле не были оказаны. Лишь немногие клиенты фирм по уходу, большинство из которых — выходцы из России, Украины и других бывших советских республик, получили обслуживание, прописанное врачом и оплаченное кассами больничного страхования. Большинству же оказывалась лишь мизерная доля предписанных услуг.

К примеру, за то, что пациенты отказывались от ежедневной смены дорогих компрессионных чулок, им в качестве поощрения время от времени предлагались значительно более дешевые услуги уборщиц, парикмахера, маникюрш или шофера для поездки к врачу. При этом подобная система рекламировалась в открытую, говорится в мотивировочной части приговора: одни услуги заменялись другими.

Сотрудник одной из берлинских фирм по уходу за больными и стариками на условиях анонимности рассказал DW о такой, по его словам, весьма расхожей практике. Фирма договаривалась с клиентом, что ее сотрудник будет приезжать на дом помочь по хозяйству не каждый день, а только один-два раза в неделю. За это клиенту платили 100-200 евро в месяц, что для пенсионера немалые деньги. На такой уход фирма тратила не более тысячи евро, а кассе выставляла счет на четыре тысячи.

На вырученные средства аферисты в обход налоговых органов платили сиделкам или младшему медперсоналу, давали взятки врачам. Но большая часть средств оседала в карманах мошенников. Так, у главного обвиняемого был обнаружен солидный анонимный счет в швейцарском банке и два килограмма золота.

По оценке следствия, нанесенный ущерб составил не менее 8,5 млн евро, суд же после 32 дней процесса признал доказанной сумму, как минимум, в 4,7 млн и постановил взыскать с осужденных в общей сложности около 1,8 млн евро. Судьи сочли при этом, что совершению преступлений способствовало отсутствие достаточного контроля за услугами по уходу.

"Здесь не российский или украинский собес!"

На заявление одного из подсудимых о том, что деньги направлялись бедным родственникам в Украину, судья возразил: "Это были деньги немецких налогоплательщиков и плательщиков взносов в кассу больничного страхования. Мы не отдел социального обеспечения Украины или Российской Федерации".

Система работала восемь лет — с 2008 года вплоть до задержания подозреваемых в сентябре 2016-го. Примечательно, что в этот период даже после того, как один из консультантов по налогам, к которому обратились члены преступной группировки, отказался оформлять налоговую декларацию, наткнувшись на фиктивные счета, участникам махинаций удалось так подчистить документацию, что они смогли пройти плановую финансовую ревизию.

Следователи не нашли свидетельств того, что в эту схему были замешаны известные главари преступных группировок. Однако с осуждением обвиняемых проблема коррупции в сфере ухода за стариками и больными не решена. Управлявшаяся из немецкой столицы преступная сеть действовала по всей стране. Под подозрение попали 230 амбулаторных служб, созданных в Германии выходцами из бывшего СССР.

По словам прокурора Петры Щепоник, врачей, которые участвовали в махинациях, не удалось привлечь к ответственности. "Мы наткнулись на стену молчания", — заявила Щепоник агентству dpa.

Немецкий фонд защиты пациентов сетует на то, что мер в борьбе против мошенничества в сфере ухода за больными и стариками явно не хватает. "Мошенничество в этой сфере — не единичный случай и отнюдь не мелкий проступок", — заявил сразу после оглашения приговора председатель фонда Ойген Бруш.

Среди недостатков он назвал отсутствие единых регистрационных номеров пациентов в случае ухода за ними, профильных прокуратур, а также законодательных норм о главных свидетелях.