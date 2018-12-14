В этом году в некоторых регионах Германии на Деда Мороза надежды мало — разве что эту роль сыграет кто-нибудь из членов семьи. "Чрезвычайная ситуация: Саксония может остаться без Дедов Морозов!" — так пишет газета Dresdner Morgenpost. "Волнуемся по поводу Деда Мороза", — вторит ей Mitteldeutsche Zeitung.

Спрос на Дедов Морозов превышает предложение

Почему в Германии стало остро не хватать приносящих в Рождество на дом подарки белобородых стариков в красном зипуне, красной шапке с белой опушкой и мешком за плечами? Их всегда за небольшие деньги (как правило, от 30 до 70 евро) можно было заказать в специальных фирмах, на бирже труда или в Обществе по содействию учащимся вузов (DSW), которое предлагало эту, как говорится, непыльную работенку студентам и даже предоставляло вышеупомянутую "спецодежду".

"У молодежи сегодня нет никакого желания работать в выходные дни", — жалуется Вилли Дамен, владелец агентства из города Целле, которое, среди прочего, посредничает в поиске Дедов Морозов.

Спрос явно превышает предложение. По словам Дамена, он мог бы трудоустроить на время Рождества еще 30-40 человек, в том числе и на корпоративы, где платят еще лучше, чем частные заказчики. Но желающих сыграть роль Деда Мороза все меньше и меньше.

На полтысячи евро желающих нет

И это несмотря на то, что те из них, кто согласился бы это сделать в нескольких домах в Сочельник, 24 декабря, могли бы, как показывает практика, заработать около 500 евро. А если человек, превратившийся в этот день в Деда Мороза, к тому же умеет играть на гитаре и хорошо поет, то даже еще больше. Во всяком случае, это обещает своим студентам Яна Юдиш из берлинского филиала DSW.

Но желающих так мало, что впервые за 70 лет берлинское Общество по содействию учащимся вузов вообще отказалось в этом году от посредничества в поиске Дедов Морозов.