Бундестаг вечером в четверг, 2 июля, одобрил законопроект, который ограничивает рекламу табака в Германии. Документ запрещает такую рекламу на плакатах, однако ее можно будет размещать на специальных табачных магазинах.

С 2022 года в Германии будет запрещена реклама табака, с 2023 года - систем нагревания табака и с 2024 года - электронных сигарет. По новому законопроекту нельзя будет показывать рекламу табака на киносеансах, которые разрешены к просмотру тем, кто младше 18 лет.

Табачные концерны тратят в год примерно 100 млн евро на наружную рекламу и ролики в кино. Часть этих денег поступала в местные бюджеты - в частности, за рекламу на автобусных остановках.