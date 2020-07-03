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В Германии запрещают рекламу табака на наружных плакатах и в кино. Часть денег от такой рекламы поступала в местные бюджеты.
Rūkymas
Rūkymas
© Shutterstock

Бундестаг вечером в четверг, 2 июля, одобрил законопроект, который ограничивает рекламу табака в Германии. Документ запрещает такую рекламу на плакатах, однако ее можно будет размещать на специальных табачных магазинах.

С 2022 года в Германии будет запрещена реклама табака, с 2023 года - систем нагревания табака и с 2024 года - электронных сигарет. По новому законопроекту нельзя будет показывать рекламу табака на киносеансах, которые разрешены к просмотру тем, кто младше 18 лет.

Табачные концерны тратят в год примерно 100 млн евро на наружную рекламу и ролики в кино. Часть этих денег поступала в местные бюджеты - в частности, за рекламу на автобусных остановках.

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Deutsche Welle
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