"Я не думаю, что стоит разговаривать с Ираком угрозами, а не аргументами", - сказал Маас. По его словам, в понедельник, 6 января, Германия, Великобритания и Франция обсудят ядерное соглашение с Ираном.
Ранее глава МИД ФРГ на фоне обострения отношений между Ираном и США, вызванного гибелью иранского генерала Касема Сулеймани, предложил провести встречу министров иностранных дел стран Евросоюза, поскольку ЕС "предстоит сыграть важную роль" в урегулировании конфликта. В заявлении Мааса, опубликованном на сайте МИД, отмечается, что стабильность и единство Ирака не должны "стать жертвой недавней эскалации". "Мы немедленно поговорим с иракским правительством, чтобы уточнить, как оно намерено формировать будущие отношения. Мы будем уважать каждое решение", - сказал Маас.
Маас также сообщил о готовности Германии к дальнейшему оказанию поддержки Ираку в борьбе с угрозами, исходящими от "Исламского государства"*. "В течение следующих нескольких дней и недель нам придется пристально следить за последствиями иракских решений. Главным приоритетом остается безопасность наших солдат", - отметил министр.
Парламент Ирака проголосовал за резолюцию, которая предусматривает отмену соглашения с международной коалицией по борьбе с "Исламским государством"* во главе с США. Резолюция также призывает правительство Ирака прекратить любое иностранное военное присутствие в стране, в первую очередь американское. Официальный представитель Госдепартамента США Морган Ортагус заявила, что Вашингтон разочарован решением Багдада о выводе иностранных войск с территории страны.
"Мы настоятельно призываем иракских лидеров пересмотреть важность отношений в области безопасности между двумя странами и продолжающегося присутствия глобальной коалиции для разгрома ИГ*", - подчеркнула она (цитата по The New York Times). Президент Ирана Хасан Роухани в разговоре с иракским коллегой Бархамом Салехом, напротив, приветствовал решение о выводе войск, которое будет способствовать стабилизации в регионе.
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