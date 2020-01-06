Угрожать Ираку санкциями в ответ на решение парламента страны вывести американские войска с территории республики "не очень полезно". Об этом заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас, комментируя обещание президента США Дональд Трампа подвергнуть Багдад санкциям, "которые они никогда раньше не видели", передает Reuters.
Heiko Maasas
© AFP / Scanpix

"Я не думаю, что стоит разговаривать с Ираком угрозами, а не аргументами", - сказал Маас. По его словам, в понедельник, 6 января, Германия, Великобритания и Франция обсудят ядерное соглашение с Ираном.

Ранее глава МИД ФРГ на фоне обострения отношений между Ираном и США, вызванного гибелью иранского генерала Касема Сулеймани, предложил провести встречу министров иностранных дел стран Евросоюза, поскольку ЕС "предстоит сыграть важную роль" в урегулировании конфликта. В заявлении Мааса, опубликованном на сайте МИД, отмечается, что стабильность и единство Ирака не должны "стать жертвой недавней эскалации". "Мы немедленно поговорим с иракским правительством, чтобы уточнить, как оно намерено формировать будущие отношения. Мы будем уважать каждое решение", - сказал Маас.

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Маас также сообщил о готовности Германии к дальнейшему оказанию поддержки Ираку в борьбе с угрозами, исходящими от "Исламского государства"*. "В течение следующих нескольких дней и недель нам придется пристально следить за последствиями иракских решений. Главным приоритетом остается безопасность наших солдат", - отметил министр.

Парламент Ирака проголосовал за резолюцию, которая предусматривает отмену соглашения с международной коалицией по борьбе с "Исламским государством"* во главе с США. Резолюция также призывает правительство Ирака прекратить любое иностранное военное присутствие в стране, в первую очередь американское. Официальный представитель Госдепартамента США Морган Ортагус заявила, что Вашингтон разочарован решением Багдада о выводе иностранных войск с территории страны.

"Мы настоятельно призываем иракских лидеров пересмотреть важность отношений в области безопасности между двумя странами и продолжающегося присутствия глобальной коалиции для разгрома ИГ*", - подчеркнула она (цитата по The New York Times). Президент Ирана Хасан Роухани в разговоре с иракским коллегой Бархамом Салехом, напротив, приветствовал решение о выводе войск, которое будет способствовать стабилизации в регионе.

NEWSru.com
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