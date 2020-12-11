В Германии наивысшие суточные показатели заражений и смертности

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Вирус SARS-CoV-2 в Германии выявлен еще у 29 875 человек - на 6000 с лишним больше, чем днем ранее, это очередной высший суточный показатель.
Всего в ФРГ подтверждено 1 272 078 случаев заражений. С начала пандемии 20 970 человек с COVID-19 скончались (прирост в 598 летальных исходов), 942 100 выздоровели, следует из данных Института имени Роберта Коха (RKI).
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