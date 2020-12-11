aA
Вирус SARS-CoV-2 в Германии выявлен еще у 29 875 человек - на 6000 с лишним больше, чем днем ранее, это очередной высший суточный показатель.
В Германии наивысшие суточные показатели заражений и смертности
© AFP / Scanpix

Всего в ФРГ подтверждено 1 272 078 случаев заражений. С начала пандемии 20 970 человек с COVID-19 скончались (прирост в 598 летальных исходов), 942 100 выздоровели, следует из данных Института имени Роберта Коха (RKI).

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

Deutsche Welle
Статьи по теме:

Меркель выступила за жесткий локдаун в Германии на праздники (4)

Выступая в бундестаге, канцлер ФРГ призвала закрыть...

В Германии зафиксирован максимальный суточный показатель смертности от коронавируса

В Германии зафиксирован максимальный суточный...

TOP новостей

Премьер-министр Литвы не скрывает: новые ограничения могут появиться на выходных (6)

В пятницу присягнуло правительство премьер-министра...

Minske į pirmadieninę protesto akciją vėl išėjo pensininkai

"Delfi Главное": корона на пике, ждать ли полного локдауна, пытки лукашенковской милиции расследуют в Литве, миграция белорусов - на что рассчитывать? Гости выпуска: вирусолог, правозащитник и глава Департамента миграции Литвы (8)

В новом выпуске " Delfi Главное " - 3 основные темы недели:...

Положение в Литве стало еще хуже: страна по уровню заболеваемости вышла на второе место в Европе (40)

Назначенного министра Арунаса Дулькиса ждет серьезный...

Президент Литвы не намерен переезжать в Турнишкес (1)

Президент Литвы Гитанас Науседа не намерен...

Правительство Ингриды Шимоните принесло присягу (5)

11 декабря в парламенте Литвы была утверждена...