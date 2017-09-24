Германия - парламентская демократия, федеральное правительство формируется на основе большинства в бундестаге. Правящий блок ХДС/ХСС, судя по опросам, не наберет более 50% голосов. И союзникам Меркель потребуется помощь одной или даже двух партий, чтобы создать кабинет большинства.

Согласно результатам исследования, проведенного перед выборами социологическим институтом INSA, за партийный союз Меркель готовы отдать свой голос 34% опрошенных, за Социал-демократическую партию Германии (СДПГ) Мартина Шульца - 21%. На третьем месте - правая "Альтернатива для Германии" с 13%. Оказать поддержку "Левым" готовы 11% респондентов, свободным демократам - 9% и "Зеленым" - 8%.

АдГ - "нацисты" в парламенте

Первые два места, если социологи в этот раз не ошиблись, предрешены. Но важно как раз третье.

По всей вероятности, со второй попытки в бундестаг попадет "Альтернатива для Германии" (АдГ) - партия, которая была создана только в 2013 году, но успевшая с тех пор громко заявить о себе. АдГ изначально позиционировала себя как партию правоконсервативную и евроскептическую, но после смены руководства наблюдатели чаще всего называют ее националистической и правопопулистской.

Но каким бы ни был успех "Альтернативы", шансов попасть в правительство на этот раз у нее нет. Остальные партии заранее отказались вести с АдГ коалиционные переговоры, во многом из-за ее имиджа. Глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль заявил, что с приходом в парламент АдГ там снова - впервые после окончания Второй мировой войны - будут сидеть "настоящие нацисты".

В зависимости от успеха "Альтернативы", депутаты от этой партии получат определенное количество мест в наблюдательных советах ведущих неправительственных организаций, а также в немецкой делегации в ПАСЕ и даже в Парламентской ассамблее НАТО.

Поиск союзников

Фактор третьего места имеет большое значение в случае создания так называемого правительства "большой коалиции" - объединения христианских демократов и социал-демократов. Тогда третья по числу мандатов партия становится основной оппозиционной и получает главные инструменты оказания давления на правительство, например, возможность направлять депутатские запросы, на которые власти обязаны отвечать. Лидерам оппозиции также гарантируют председательство в большинстве постоянных комитетов бундестага, включая комитет по бюджету.

Христианские демократы во главе с Меркель, у которых победу уже не отнять, получат мандат на создание правящей коалиции. Какой будет эта конфигурация - пока неясно, и есть три наиболее вероятных варианта.

"Большой коалицией" называют объединение ХДС/ХСС и СДПГ - которые должны стать лидерами голосования.

Второй вариант - объединение христианских демократов и либералов из СвДП.

Третий - ХДС/ХСС с либералами и "зелеными".

Решающее значение на конфигурацию будущей коалиции может оказать результат СДПГ. Как отмечает DW, после оглушительных провалов социал-демократов на выборах во Франции, Греции и Австрии низкий результат СДПГ в Германии будет восприниматься или как просто неудачное выступление немецкой партии, или как значительно более серьезный кризис всего социал-демократического движения в Европе.

В воскресенье в одной из самых популярных газет Германии Bild am Sonntag опубликовано обращение президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера. Он выразил уверенность, что ранее никогда так отчетливо, как в этом году, не ощущалось, что на карту поставлены "будущее демократии, будущее Европы". Он указал, что избирать - это право каждого гражданина Германии, но с его точки зрения, это еще и обязанность.