В Германии на сутки отключили "Википедию". В чем дело?

Вместо главной страницы "Википедии" в Германии в четверг - черный экран и всего несколько строк, поясняющих, почему пользователи не смогут прочитать сегодня онлайн-энциклопедию.

"Предложенная реформа может серьезно ограничить свободный интернет. Даже самые маленькие интернет-платформы должны будут предотвращать нарушение авторских прав своих пользователей, что на практике возможно только в случае использования фильтров, которые ошибаются. Кроме того, все веб-страницы, на которых опубликованы краткие выдержки из публикаций СМИ, должны будут приобретать лицензии, чтобы соблюдать новое законодательство", - считают авторы онлайн-энциклопедии.

Что за закон?

Евросоюз с 2016 года обсуждает возможную реформу авторского права. Причина - развитие цифровых технологий.

В феврале этого года Еврокомиссия, Совет ЕС и Европарламент наконец-то достигли соглашения. Новая реформа по сути предполагает, что у издателей СМИ появятся существенные преимущества перед онлайн-агрегаторами, в частности, Google и Facebook.

Основные положения реформы прописаны в статьях 11 и 13: онлайн-агрегаторы должны будут платить владельцам авторских прав гонорар за публикацию их контента, кроме того, они же будут нести полную ответственность за нарушение авторских прав.

Это по сути означает, что если материалы СМИ были опубликованы на этих онлайн-платформах, медиа вправе получить вознаграждение.

Закон также затрагивает и других владельцев прав, например, музыкантов или прочих создателей контента, если их ролики, клипы и песни распространяются на таких ресурсах, как YouTube.

Компании также должны будут устанавливать специальные фильтры, чтобы пользователи не могли загружать контент, защищенный авторским правом.

Однако "Википедию" - некоммерческий ресурс - эта реформа не затронет. Авторы онлайн-энциклопедии утверждают, что выступают против ограничения распространения информации. "Свобода информации все равно пострадает, даже если "Википедия" останется оазисом в отфильтрованной пустыне интернета", - считают в онлайн-энциклопедии.

Что дальше?

Не все страны положительно оценили реформу. Финляндия, Италия, Нидерланды, Люксембург и Польша выпустили совместное заявление, в котором говорится, что в реформе отсутствует баланс между защитой правообладателей и интересами граждан и компаний. "Поэтому есть риск, что реформа скорее будет препятствовать инновациям, нежели способствовать им, кроме того, она негативно отразится на конкурентоспособности европейского цифрового рынка", - говорится в заявлении.

Парламент ЕС планирует проголосовать по законопроекту на следующей неделе.

В защиту реформы активно выступает канцлер Германии Ангела Меркель. "YouTube, например, зарабатывает большие деньги на людях, использующих эту платформу. В то же время те, кто генерирует контент, могут вообще ничего не получать, - заявила Меркель. - В целом это сложный процесс, но неправильно говорить, что [реформа] противоречит сути интернета и придумана старичками, которые не имеют представления о том, что вообще творится в интернете".

При этом в начале марта несколько тысяч человек (по оценке немецких СМИ) вышли на улицы Берлина с требованием исключить из законодательства 13-ю статью, чтобы на YouTube, Facebook, Google и другие площадки не возлагалось обязательство следить за соблюдением пользователями авторских прав во время загрузки контента.