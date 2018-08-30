Внутри этой зоны будет воссоздана параллельная реальность а-ля "назад в прошлое". Финальное решение мэрии еще не принято, но если городские власти разрешат этот проект, то в центре Берлина может появиться аттракцион, который по своей привлекательности для туристов может превзойти КПП "Чарли" и "Истсайдскую галерею" вместе взятые.

В преддверии празднования 30-летия объединения Берлина организаторы фестиваля Berliner Festspiele решили возвести бутафорскую стену на бульваре Унтер-ден-Линден, которая простоит там с 3 октября до 9 ноября - Дня объединения Берлина.

На специально огороженной территории, прилегающей к стене, планируется воссоздать черты Восточного Берлина, дающие представление об особенностях жизни в тоталитарном государстве, сообщает The Art Newspaper. Это мероприятие планируется в рамках кино- и перформативного проекта российского режиссера Ильи Хржановского "Дау", посвященного истории жизни советского физика Льва Ландау. А после проведения мероприятия стена будет уничтожена.

Как уточняет Deutsche Welle, "советский диснейленд" в центре Берлина стоимостью 6,6 миллионов евро будет финансировать британский фонд Phenomen Trust, связанный с предпринимателем Сергеем Адоньевым, инвестировавший в России, среди прочего, в проекты в сфере коммуникации и мобильной связи. Он также был одним из главных спонсоров предвыборной кампании Ксении Собчак. Самый дешевый входной билет на два часа будет стоить 15 евро - он будет оформляться в виде "въездной визы".

Для строительства стены будет использовано 900 бетонных элементов, причем - как и в 1961 году - стена должна быть возведена в течение одной ночи. Всего этот "город в городе" сможет теоретически вместить до 20 тысяч человек, однако предполагается, что каждый день будет выдаваться порядка 1500-3000 входных билетов ("въездных виз"). Их стоимость будет колебаться от 15 евро (одноразовый вход) до 45 евро (многоразовый билет на все время проекта). Инсталляция продлится четыре недели, после чего стена будет снесена.

Берлинская инсталляция - первый из трех этапов глобального проекта "Свобода. Равенство. Братство", посвященного презентации фильма "Дау" российского режиссера Ильи Хржановского. Однако, по словам берлинских координаторов проекта, суть инсталляции сводится не только и не столько к премьере фильма, а к возможности создать особое место в центре города, в котором можно будет "почувствовать историю".

Изначальной идеей фильма Хржановского было показать жизнь в секретном Институте физических проблем АН СССР, в котором работал советский физик Лев Ландау. В нем охвачен период с 1938 по 1968 годы. Для съемок фильма в Харькове была построена гигантская съемочная площадка, общая площадь которой достигла 12000 квадратных метров. Выбор на Харьков пал не случайно - именно в этом украинском городе сохранилось много зданий, построенных в стиле советского конструктивизма. Съемки превратились в масштабный антропологический эксперимент - в течение трех лет на площадке жили и работали до 400 человек, причем далеко не все из них были профессиональными актерами. Больше того - в какой-то момент съемочная группа отошла от сценария и начала импровизировать.

Результатом 140 съемочных дней за три года работы стали 700 часов видеоматериала, из которых получилось 13 художественных фильмов. Одним из операторов проекта был немец Юрген Юргес, работавший до этого с такими звездами кинематографа, как Райнер Вернер Фасбиндер и Вим Вендерс.

Теперь эти фильмы Ильи Хржановского будут представлены не на классическом кинофестивале, а в рамках посещения "параллельной реальности", созданной и обнесенной стеной в центре Берлина.

Открытие проекта в Берлине запланировано на 12 октября этого года - если городские власти дадут разрешение на строительство стены в центре города.

В закрытую на месяц зону попадут многие жилые дома и здания офисов. Но всем им будет обеспечен свободный доступ к жилью и рабочим местам, а также круглосуточный доступ аварийно-спасательных служб в случае необходимости - через специальные ворота.

В оформлении улиц, табличек с их названиями и номерами домов будет воссоздана не атмосфера СССР или ГДР, поясняют устроители акции, а отражена "другая реальность", чтобы вызвать у посетителей ощущение перемещения в иное пространство. Иными словами - на ограниченном пространстве в центре города можно будет совершить путешествие во времени. Ареал будет доступен для посещения круглосуточно.

"Падение" бетонной стены намечено на 9 ноября - точь-в-точь как это было в 1989 году. Больше того: организаторы обещают, что, как и 29 лет назад, от стены можно будет отколоть кусок - на память.