Министр сельского хозяйства ФРГ собирается обсудить на встрече с экспертами Немецкого крестьянского союза (DVB) возможные меры по предотвращению африканской чумы свиней. Там требуют отстрела 70% диких кабанов и утверждают, что при инфицировании они будут страдать больше, чем от пули охотника, передает DW.
Šernas
© R. Jakaičio nuotr.

Министр сельского хозяйства и продовольствия ФРГ Кристиан Шмидт планирует провести в феврале заседание, темой которого станет африканская чума свиней. Об этом стало известно из письма, которое он направил руководителям земельных департаментов.

Целью встречи станет обсуждение мер по борьбе с распространением африканской чумы свиней, которая приняла масштаб эпидемии в Восточной Европе. Как следует из письма Шмидта, он собирается поддержать требование DVB на усиленный отстрел диких кабанов, которые считаются переносчиками болезни.

В пятницу, 12 января, Немецкий крестьянский союз потребовал отстрела 70% диких кабанов в Германии, поскольку "страдания животных, погибших от руки охотника, гораздо меньше, чем от чумы". В DVB уверяют, что распространение африканской чумы свиней в Германии вызовет "катастрофические последствия".

По данным Немецкого крестьянского союза, в Германии зарегистрировано почти 24 тысяч ферм, на которых разводится около 25 млн свиней. Лекарства от африканской чумы свиней нет, и свиней в зоне карантина уничтожают. Для человека заболевание не опасно.

NEWSru.com
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