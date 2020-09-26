В Германии максимальный прирост заражений SARS-CoV-2 за 5 месяцев

Институт имени Роберта Коха (RKI) в субботу, 26 сентября, зафиксировал самый большой с конца апреля прирост новых заражений коронавирусом SARS-CoV-2 в Германии. За минувшие сутки возбудитель заболевания COVID-19 был выявлен у 2507 человек, а 9 инфицированных скончались, следует из данных RKI.
С момента проникновения инфекции в страну вирус выявлен у 282 730 человек, 9452 зараженных скончались, а около 249 700 больных вылечились. Индекс репродукции коронавируса (R) в Германии в настоящее время составляет 0,91, увеличившись по сравнению с предыдущим днем (0,78). Это означает, что 100 инфицированных заражают 91 здорового человека.
Вирус SARS-CoV-2 с начала пандемии обнаружен у 32,76 млн жителей планеты, а 993 463 больных с COVID-19 умерли, указывает международная группа волонтеров Worldometer. Больше всего заражений - в США (7,24 млн), Индии (5,9 млн) и Бразилии (4,69 млн).
В России (по состоянию на 25 сентября) вирус обнаружен у 1 136 048 человек, 20 056 больных скончались, сообщает оперативный штаб.
Многие государства вновь усиливают меры по борьбе с распространением заболевания. В то же время медицинские учреждения и фармацевтические компании во многих странах работают над созданием вакцины против нового коронавируса.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Вторая волна: министр назвал симптомы коронавируса, на которые надо обратить внимание в первую очередь (110)
Новые случаи заболевания коронавирусом в стране бьют...
Белоруска купила усадьбу в Литве по интернету: обычно всех интересует, что скажут люди, здесь такого нет (48)
Анджелика Кедар родилась в Беларуси , жила в Израиле,...
"Delfi Главное": вторая волна "короны" и "коронация" Лукашенко, обед из отходов и бесплатные прививки "Без маски" - все, что вы хотели знать о выборах в Литве (7)
Еженедельная программа " Delfi Главное " каждую пятницу...
В Литве зарегистрировано 111 новых случаев коронавируса (5)
За минувшие сутки в Литве было выявлено 111 новых случаев...
В выходные – последняя возможность порадоваться теплу
В субботу днем Литва будет в зоне действия циклона,...