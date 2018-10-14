В Германии легкий самолет въехал в группу людей: трое погибших

Легкомоторный самолет Cessna при взлете врезался в группу людей в германской федеральной земле Гессен.
© DELFI / Augustas Didžgalvis

По информации Deutsche Presse-Agentur, инцидент произошел на аэродроме, расположенном на холме Вассеркуппе, недалеко от города Фульда. Пилот пытался поднять самолет в воздух после прерванного маневра, самолет выехал за заграждение и сбил трех человек, стоявших на краю аэродрома.

В результате этого инцидента погибли двое взрослых и ребенок.

NEWSru.co.il
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