В Германии легкий самолет въехал в группу людей: трое погибших

По информации Deutsche Presse-Agentur, инцидент произошел на аэродроме, расположенном на холме Вассеркуппе, недалеко от города Фульда. Пилот пытался поднять самолет в воздух после прерванного маневра, самолет выехал за заграждение и сбил трех человек, стоявших на краю аэродрома.

В результате этого инцидента погибли двое взрослых и ребенок.