В Германии критикуют возможный вывод американских войск

В Христианско-демократическом союзе (ХДС), входящем в правящую коалицию ФРГ, раскритиковали возможное решение США о частичном выводе американских войск с территории Германии. Значительное сокращение контингента США в Германии "с любой точки зрения был бы очень досадным", заявил в субботу, 6 июня, эксперт немецких консерваторов по вопросам внешней политики Норберт Рёттген (Norbert Röttgen) в интервью медиагруппе Funke.
По словам глава комитета по иностранным делам бундестага, он не видит объективных причин для такого решения Вашингтона. "В Германии рады американским солдатам, их размещение у нас крайне важно для координации международного военного присутствия США", - подчеркнул Рёттген. Он также отметил, что сотрудничество с американским контингентом в Германии идет наилучшим образом, и это неоднократно подтверждалось военнослужащими США, отметил он далее.
"Чисто политическое решение"
Еще один депутат бундестага от ХДС Андреас Ник (Andreas Nick) в интервью DW назвал предполагаемое решение о сокращении численности американского контингента в Германии "чисто политическим". Об этом, по его словам, среди прочего, говорит тот факт, что Пентагон до сих пор не сделал никакого официального заявления в этой связи, а запросы от СМИ переадресует в Белый дом.
"По моим сведениям, федеральное правительство Германии до сих пор не было официально проинформировано об этом процессе, что также является очень необычным подходом", - заявил он далее. Ник также указал, что оценку конкретных последствий решения Вашингтона можно будет сделать только после того, как станут известны детали, в частности, данные о том, на каких военных базах будет сокращена численность военнослужащих США и о каких именно подразделениях будет идти речь.
Ник подчеркнул, что большинство базирующихся в Германии американских военных ориентировано не на защиту территории, а выполняют задачи в рамках НАТО и военных операций США во всем мире.
СМИ сообщили о сокращении американского контингента в Германии
Накануне в СМИ появилась информация о том, что президент США Дональд Трамп решил более чем на четверть сократить численность американских войск, дислоцированных в Германии. По данным газеты The Wall Street Journal, соответствующее распоряжение уже подписал советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен.
Согласно этой информации, к сентябрю ФРГ должны покинуть 9500 американских солдат и офицеров, а максимальное число военнослужащих США, которые могут одновременно находиться в ФРГ, будет ограничено 25 тысячами. В Белом доме и Пентагоне, а также в Берлине пока не подтвердили и не опровергли эту информацию. В настоящий момент в Германии размещено 34 500 американских военных.
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