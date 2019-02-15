По данным RND, во вторник в Потсдаме состоялась встреча представителей отделов по противодействию шпионажу и правому экстремизму в BfV с работниками региональных отделений ведомства. На ней были высказаны опасения, что Москва может попытаться повлиять на европейские выборы в мае и на три региональных голосования в восточных регионах Германии — Бранденбурге, Тюрингии и Саксонии. Земельные выборы в ФРГ запланированы на осень 2019 года, передает "Интерфакс".
На встрече в Потсдаме обсуждались связи между Кремлем, крупнейшей немецкой оппозиционной партией "Альтернатива для Германии" (AfD) и еще одной ультраправой партией — "Право", сообщает радио "Свобода". По данным контрразведки, Москва рассматривает их "в качестве возможных союзников в попытке дестабилизировать Запад".
"BfV ставит "Правых" в политическом плане между Национал-демократической партией Германии (НДПГ) и движением Pro-Bewegung", — отмечает Hannoversche Allgemeine.
НДПГ — это ультраправая партия, Pro-Bewegung — это конгломерат из правых региональных партий. В частности, региональная организация Pro Chemnitz в августе 2018 года участвовала в Хемнице в резонансных беспорядках после убийства 35-летнего гражданина ФРГ, организовывала марши, участники которых атаковали журналистов, распространяла лозунги правого толка и другую подобную информацию.
В феврале 2017 года, перед федеральными выборами в Германии, тогдашний лидер AfD Фрауке Петри вместе с мужем Маркусом Претцелем и другим политиком из AfD Юлианом Флаком прилетала в Москву, где встречалась со спикером Госдумы Вячеславом Володиным, его заместителем Петром Толстым и представителями фракции ЛДПР — Владимиром Жириновским и Леонидом Слуцким. "Расходы предположительно в 25 тысяч евро были в свое время взяты на себя российской стороной", — утверждает немецкая пресса.
Тогда представители немецкой разведки посчитали, что AfD имела "минимальный и ограниченный контакт" с Россией. Теперь же на встрече в Потсдаме было принято решение создать группу экспертов для более полного расследования этих связей в ближайшие месяцы.
"Экспертная группа будет собирать данные вплоть до выборов", — пишет газета Hannoversche Allgemeine — партнерское издание RND.
В связях с Россией также подозревается депутат бундестага от AfD и бывший глава молодежного крыла этой партии Маркус Фронмайер.
Еще одна опасность, по мнению сотрудников немецких спецслужб, исходит со стороны пропагандистских инструментов Кремля. Контрразведчики считают, что Россия планирует в преддверии предстоящих выборов задействовать "верные Кремлю СМИ": RT, Sputnik, Ruptly, Redfish, Russia Beyond the Headlines (RBTH).
В пресс-службе ведомства по охране конституции не стали комментировать "Интерфаксу" информацию, опубликованную в СМИ. "BfV в целом не подтверждает и не опровергает внутренние заседания. Также не комментируем мы и возможное их содержание", — говорится в ответе пресс-службы.
Немецкие СМИ отмечают, что "потенциальное влияние России на западные выборы вызывает серьезную озабоченность" после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США и расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о "возможном сговоре Москвы с кампанией Трампа".
В 2017 году правые популисты из партии "Альтернатива для Германии" впервые за все время существования ФРГ прошли в парламент, набрав почти 13% голосов. Это единственная политическая сила в стране, выступающая за отмену санкций против России без каких-либо предварительных условий и одновременно за расширение экономического сотрудничества с РФ.
В предвыборной программе AfD вообще не упоминался конфликт на востоке Украины. Зато в ней говорилось, что "разрядка в отношениях с Россией является для AfD предпосылкой прочного мира в Европе и в интересах Германии вовлечь Россию в общую структуру безопасности, не упуская из виду собственные интересы, а также интересы наших союзников".
76-летний лидер партии Александер Гауланд заявил, что "Крым всегда был исконно российской территорией, и он не сможет вернуться к Украине". "Крым для России — все равно что Ахен или Кельн для Германии, мы должны понимать, каково его потерять", — говорил Александер Гауланд. Он добавил, что "Крым стал российским" в 1783 году при "немецкой царице" Екатерине Великой.
Гауланд также раскритиковал политику Германии, которая не позволила стране после распада Советского Союза воспользоваться возможностью построения нового миропорядка вместе с Россией. Он советовал немцам "понять политику Путина в связи с продвижением НАТО на Восток".
На основании таких высказываний партию AfD неоднократно называли "пророссийской" и поддерживающей "авторитарный режим Путина". Именно Гауланда называли одним из тех людей в партии, которые имеют наиболее разнообразные и тесные контакты с российской стороной. Еще во время избирательной кампании в парламент земли Бранденбург в 2014 году его пригласили на беседу в посольство РФ в Берлине, в 2015 году он вновь вел там переговоры.
Большой резонанс вызывала совершенная им в том же году поездка в Санкт-Петербург на конференцию, организованную близким к Кремлю российским олигархом Константином Малофеевым и его благотворительным Фондом святителя Василия Великого. Там Гауланд, по данным СМИ, встречался с депутатами Госдумы и философом Александром Дугиным, которого в Германии считают идеологом неофашистского толка.
На все вопросы, получала ли AfD когда-либо в прошлом финансовую либо иную поддержку из Москвы, Гауланд неизменно отвечает, что никогда ничего не слышал о деньгах и лично он выступает против подобной поддержки. Он также заявил, что представители его партии "не агенты российского влияния". "Никто в AfD не хочет "Путина" в Германии!" — сказал Гауланд.
В то же время лмдер партии признал, что "Альтернатива для Германии" очень популярна среди русских немцев.
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