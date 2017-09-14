В Германии и Австрии сдержанно реагируют на инициативу о расширении Шенгена

В Германии и Австрии сдержанно либо негативно реагируют на предложение председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера о расширении Шенгенской зоны на всю территорию Евросоюза и введении евро во всех странах ЕС.
Wolfgangas Schauble
© Scanpix

Министр финансов ФРГ Вольфганг Шойбле в интервью общественно-правовому телеканалу ARD в четверг, 14 сентября, заявил, что, в принципе, он поддерживает планы Юнкера по введению евро во всех государствах Евросоюза, однако считает, что сначала страны-кандидаты на вступление в еврозону должны продемонстрировать свое соответствие требуемым экономическим критериям.

"Очевидно, что эти страны для начала должны быть в состоянии обеспечить функционирующую экономику и при стабильной, твердой валюте. Если поспешить, то могут возникнуть проблемы - такие, как в Греции в последние годы", - пояснил глава германского Минфина.

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Одновременно он напомнил о том, что возможность вступления в еврозону закреплена в Лиссабонском договоре о Евросоюзе.
Расширение Шенгена

Глава МИД ФРГ Томас де Мезьер заявил, что в настоящее время он не видит шансов на скорый прием в Шенгенскую зону Румынии и Болгарии.

"Я разделяю видение Жан-Клода Юнкера, однако, честно говоря, предстоит проделать еще весьма долгий путь", - сказал он 14 сентября в Брюсселе.

Де Мезьер подтвердил намерение сохранить не предусмотренный Шенгеном контроль на границе ФРГ и Австрии.

"Пока внешние границы ЕС не являются достаточно безопасными, необходимость внутреннего погранконтроля будет сохраняться", - пояснил он.

Этот погранконтроль был введен на пике миграционного кризиса в Европе в 2015-2016 годах.

Негативные реакции в Австрии

Между тем правительство Австрии негативно отнеслось к инициативе Юнкера. Канцлер Австрии Кристиан Керн назвал концепцию Юнкера непродуманной. Он указал, что Евросоюз нуждается в расширении сотрудничества в борьбе с уклонением от уплаты налогов и социальным демпингом, и пока эти проблемы не решены, расширять еврозону, по его словам, не имеет смысла, поскольку это лишь усугубит проблемную ситуацию.

Со своей стороны глава МИД Австрии Себастьян Курц отметил, что "еврозона и Шенген были и остаются открытыми для каждого, однако лишь для каждого, кто удовлетворяет установленным критериям".

Он подчеркнул, что необходимо избежать возникновения новой ситуации, аналогичной той, которая сложилась в Греции.

Deutsche Welle
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