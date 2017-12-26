Такое мнение высказал министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль в интервью немецкому Funke Mediengruppe. Интервью будет опубликовано во вторник, 26 декабря.

"Если мы сможем выработать разумное соглашение с Великобританией, регулирующее ее взаимоотношения с Европой после Brexit, оно может стать моделью, применимой и для других стран: Украины и Турции", - подчеркнул министр.

Габриэль полагает, что в ближайшие годы эти две страны не станут членами Евросоюза.

"В этой связи мы должны подумать об альтернативных формах для более близкого сотрудничества" с ними, добавил глава внешнеполитического ведомства ФРГ.

Таможенный союз с Турцией

Немецкий политик, в частности, отметил, что можно было бы задуматься о новом, более тесном взаимодействии с Анкарой в формате таможенного союза.

"Сделать это, однако, не представляется возможным, пока ситуация в Турции не изменится", - добавил он.

Министр счел, что у этой страны в принципе присутствует политическая воля для улучшения отношений с Европой.

"У нас она также имеется", - подчеркнул он. Зигмар Габриэль назвал хорошим знаком то, что целый ряд граждан Германии в последнее время был отпущен в Турции из-под стражи.

Так, в декабре турецкие власти освободили немецкую журналистку Мешале Толу. В конце октября вышел на свободу и вернулся в Германию немецкий правозащитник Петер Штойдтнер.

Берлин беспокоит судьба корреспондента Die Welt

Тем не менее, большую озабоченность Берлина по-прежнему вызывает ситуация с остающимся в заключении по политическим мотивам журналистом Денизом Юджелом, указал Габриэль. Турецкая сторона "знает, насколько его судьба беспокоит нас", подчеркнул он.

Юджел, имеющий гражданство Турции и Германии, был задержан в Стамбуле 14 февраля для допроса, после чего взят под стражу. Двумя неделями позже суд арестовал его по подозрению в "пропаганде терроризма" и "разжигании межнациональной ненависти". С 27 февраля он находится в тюрьме Силиври к западу от Стамбула.

Задержание и арест Дениза Юджела вызвали в Германии резкую критику. Правительство ФРГ выразило недоумение по поводу обвинений, предъявленных журналисту. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Юджела в шпионаже, назвав его агентом запрещенной Рабочей партии Курдистана.

Критики называют арест Юджела политически мотивированным, заявляя, что корреспондента Die Welt задержали исключительно за его журналистскую деятельность.