Такое мнение высказал министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль в интервью немецкому Funke Mediengruppe. Интервью будет опубликовано во вторник, 26 декабря.
"Если мы сможем выработать разумное соглашение с Великобританией, регулирующее ее взаимоотношения с Европой после Brexit, оно может стать моделью, применимой и для других стран: Украины и Турции", - подчеркнул министр.
Габриэль полагает, что в ближайшие годы эти две страны не станут членами Евросоюза.
"В этой связи мы должны подумать об альтернативных формах для более близкого сотрудничества" с ними, добавил глава внешнеполитического ведомства ФРГ.
Таможенный союз с Турцией
Немецкий политик, в частности, отметил, что можно было бы задуматься о новом, более тесном взаимодействии с Анкарой в формате таможенного союза.
"Сделать это, однако, не представляется возможным, пока ситуация в Турции не изменится", - добавил он.
Министр счел, что у этой страны в принципе присутствует политическая воля для улучшения отношений с Европой.
"У нас она также имеется", - подчеркнул он. Зигмар Габриэль назвал хорошим знаком то, что целый ряд граждан Германии в последнее время был отпущен в Турции из-под стражи.
Так, в декабре турецкие власти освободили немецкую журналистку Мешале Толу. В конце октября вышел на свободу и вернулся в Германию немецкий правозащитник Петер Штойдтнер.
Берлин беспокоит судьба корреспондента Die Welt
Тем не менее, большую озабоченность Берлина по-прежнему вызывает ситуация с остающимся в заключении по политическим мотивам журналистом Денизом Юджелом, указал Габриэль. Турецкая сторона "знает, насколько его судьба беспокоит нас", подчеркнул он.
Юджел, имеющий гражданство Турции и Германии, был задержан в Стамбуле 14 февраля для допроса, после чего взят под стражу. Двумя неделями позже суд арестовал его по подозрению в "пропаганде терроризма" и "разжигании межнациональной ненависти". С 27 февраля он находится в тюрьме Силиври к западу от Стамбула.
Задержание и арест Дениза Юджела вызвали в Германии резкую критику. Правительство ФРГ выразило недоумение по поводу обвинений, предъявленных журналисту. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Юджела в шпионаже, назвав его агентом запрещенной Рабочей партии Курдистана.
Критики называют арест Юджела политически мотивированным, заявляя, что корреспондента Die Welt задержали исключительно за его журналистскую деятельность.
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