"Предостережения BSI от пользования продуктами Касперского в настоящее время не запланировано, поскольку BSI не располагает доказательствами неправильных действий этой компании или наличия уязвимых мест в ее софте", - заявило ведомство в Берлине в среду, 11 октября.

Ранее американские СИМ сообщили, что российские хакеры использовали антивирусное программное обеспечение Касперского для шпионажа против американских ведомств. По сообщению газеты The New York Times, к такому выводу пришли израильские шпионы, проникшие в компьютерные сети "Лаборатории Касперского".

BSI пользуется продукцией Касперского

BSI, однако, заявило, что на данный момент оно не располагает информацией о том, что факты, изложенные в американских СМИ, действительно имели место. В ведомстве отметили, что BSI находится в контакте с американскими партнерами и другими спецслужбами.

В BSI указали, что антивирусные программы играют важную роль в обеспечении безопасности IT-систем, и для обеспечения надежной защиты такие программы, как правило, должны иметь полный доступ ко всем данным, хранящимся в компьютере.

Эти права доступа необходимы для обнаружения хорошо замаскированных вредоносных программ, пояснили в BSI, отметив, однако, что для этого антивирусный софт, конечно, сам должен быть надежным и неуязвимым. В BSI добавили, что ведомство для проведения технических анализов пользуется и продукцией Касперского.