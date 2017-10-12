В связи с сообщениями СМИ о хакерских атаках с помощью софта "Лаборатории Касперского", Федеральное ведомство по безопасности в сфере информационной техники (BSI) заявило, что у него нет оснований предостерегать от пользования программным обеспечением этой компании.
© Reuters / Scanpix

"Предостережения BSI от пользования продуктами Касперского в настоящее время не запланировано, поскольку BSI не располагает доказательствами неправильных действий этой компании или наличия уязвимых мест в ее софте", - заявило ведомство в Берлине в среду, 11 октября.

Ранее американские СИМ сообщили, что российские хакеры использовали антивирусное программное обеспечение Касперского для шпионажа против американских ведомств. По сообщению газеты The New York Times, к такому выводу пришли израильские шпионы, проникшие в компьютерные сети "Лаборатории Касперского".

BSI пользуется продукцией Касперского

BSI, однако, заявило, что на данный момент оно не располагает информацией о том, что факты, изложенные в американских СМИ, действительно имели место. В ведомстве отметили, что BSI находится в контакте с американскими партнерами и другими спецслужбами.

В BSI указали, что антивирусные программы играют важную роль в обеспечении безопасности IT-систем, и для обеспечения надежной защиты такие программы, как правило, должны иметь полный доступ ко всем данным, хранящимся в компьютере.

Эти права доступа необходимы для обнаружения хорошо замаскированных вредоносных программ, пояснили в BSI, отметив, однако, что для этого антивирусный софт, конечно, сам должен быть надежным и неуязвимым. В BSI добавили, что ведомство для проведения технических анализов пользуется и продукцией Касперского.

Deutsche Welle
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Рассылка новостей

В мире

Мэр Львова советуется с Эстонией, что делать с мемориалом советским воинам

Мэр украинского Львова Андрей Садовый запросил у посла...

В ХАМАС заявили, что наконец договорились с ФАТХ

В палестинском движении ХАМАС заявили о достижении...

Как Голливуд 30 лет молчал о сексуальном насилии продюсера Вайнштейна (5)

"Мое сердце разбивается из-за огромных страданий,...

Белая Вдова ИГ Салли Джонс убита ударом беспилотника (3)

Британская подданная Салли Джонс, бежавшая в "Исламское...

В Австралии суд признал неотправленную SMS завещанием покойного (1)

Суд в Австралии признал SMS полноценным завещанием...

TOP новостей

Вильнюсская мэрия заказала беспрецедентный документ для столицы (1)

План гармоничного движения в Вильнюсе должны...

Налоговая система в Литве сводит с ума владельцев своего бизнеса (14)

У жителей Литвы, которые платят налоги сами за себя,...

Профессор пыталась найти работу: не взяли даже кассиром в магазин (55)

Профессор Клайпедского университета, владеющая пятью...

Петербург, Финляндия и проза на шведском. Зинаида Линден рассказала о главной идентичности писателя (1)

Наверное, вопрос о том, кто ты и каково твое место, рано...

Перемены в DELFI: Гарбачяускайте-Будрене меняет профиль деятельности, редакцию возглавит Лукайтите-Внараускене (61)

Многолетний главный редактор портала DELFI Моника...