Группа немецких ученых, научных сотрудников и их помощников на протяжении более четырех лет анализировала документы 27 немецких епархий и проводила интервью. Полный текст исследования на 350 с лишним страницах будет опубликован 25 сентября. Этот документ станет первым случаем, когда католическая церковь ФРГ признала совершение сексуального насилия священнослужителями, отмечает Die Zeit.

Согласно результатам исследования, большинство из 3677 человек, подвергшихся домогательствам, — несовершеннолетние юноши. Кроме того, более половины всех жертв на момент первого случая домогательств еще не достигли возраста 13 лет. При этом не менее 4,4 процента от общего числа пострадавших столкнулись именно с надругательством, а заявление в правоохранительные органы не было подано более чем в 60 процентов задокументированных случаев.

В действительности цифры могут быть намного выше, подчеркивают издания, так как часть документов утрачена, а некоторые жертвы опасались огласки, отмечают исследователи. В частности, по меньшей мере в двух епископствах документы были фальсифицированы или уничтожены.

Ранее стало известно, что Папа Римский Франциск намерен 21-24 февраля 2019 года провести встречу с представителями глав Конференций католических епископов, посвященную сексуальным домогательствам в церкви.