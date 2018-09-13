Группа немецких ученых, научных сотрудников и их помощников на протяжении более четырех лет анализировала документы 27 немецких епархий и проводила интервью. Полный текст исследования на 350 с лишним страницах будет опубликован 25 сентября. Этот документ станет первым случаем, когда католическая церковь ФРГ признала совершение сексуального насилия священнослужителями, отмечает Die Zeit.
Согласно результатам исследования, большинство из 3677 человек, подвергшихся домогательствам, — несовершеннолетние юноши. Кроме того, более половины всех жертв на момент первого случая домогательств еще не достигли возраста 13 лет. При этом не менее 4,4 процента от общего числа пострадавших столкнулись именно с надругательством, а заявление в правоохранительные органы не было подано более чем в 60 процентов задокументированных случаев.
В действительности цифры могут быть намного выше, подчеркивают издания, так как часть документов утрачена, а некоторые жертвы опасались огласки, отмечают исследователи. В частности, по меньшей мере в двух епископствах документы были фальсифицированы или уничтожены.
Ранее стало известно, что Папа Римский Франциск намерен 21-24 февраля 2019 года провести встречу с представителями глав Конференций католических епископов, посвященную сексуальным домогательствам в церкви.
МИД Великобритании назвал ложью интервью подозреваемых в отравлении Скрипалей (95)
Министерство иностранных дел Великобритании считает...
В Германии домогательствам католических священников подверглись 3677 человек (9)
В Германии с 1946 по 2014 год жертвами сексуальных...
Российские СМИ: Япония отвергла предложение Путина; моста на Сахалин не будет (2)
В обзоре российских газет за 13 сентября: Россия и...
ООН: после аннексии в Крыму насильственно исчезли 42 человека, никого не наказали (16)
Мониторинговая миссия ООН по правам человека в...
В Калифорнии мужчина убил пять человек и застрелился
В американском штате Калифорния мужчина вечером в...
TOP новостей
Возможности жителей приобрести автомобиль: что могут купить холостяки, а что семьи (28)
Возможности жителей Литвы приобрести автомобиль с...
МИД Великобритании назвал ложью интервью подозреваемых в отравлении Скрипалей (95)
Министерство иностранных дел Великобритании считает...
Водители нашли проблему: из-за неисправной техники - тысячные штрафы (9)
"Это что-то нереальное". Так ситуацию на Калварийском...
СМИ, общество и государство объединились для борьбы с дезинформацией (88)
13 сентября в Центре современного искусства официально...
"Мы были в Солсбери как туристы": подозреваемые в отравлении Скрипалей дали интервью (467)
Россияне Александр Петров и Руслан Боширов, которых...