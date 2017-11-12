Федеральное агентство по труду (BA) демонтирует все размещенные в его филиалах кассовые автоматы, через которые выплачиваются пособия по безработице. Вместо них эти деньги можно будет получать на кассах супермаркетов и магазинов бытовой химии и косметики, заявил представитель ведомства в воскресенье, 12 ноября, агентству AFP, тем самым подтвердив появившуюся ранее в газете Welt am Sonntag информацию.

Пособия будут выплачивать более 8 тысяч магазинов, включая сети Rewe, Penny, Real, DM и Rossmann. Переход на систему получения пособий в супермаркетах будет завершен до конца 2018 года.

В 2016 году Федеральное агентство по труду выплатило около 400 тысяч пособий на общую сумму в 120 миллионов евро через специальные автоматы, указал далее собеседник агентства. При этом большинство безработных получают пособия путем зачислений на банковский счет, а выплаты через автоматы осуществлялись преимущественно в экстренных случаях, указал он. Кроме того, существует возможность получения пособий в виде денежных чеков.

По данным Welt am Sonntag, на содержание немногим более 300 автоматов в филиалах агентства по труду затрачивается около 3,2 миллиона в год. Их решено демонтировать из соображений экономии.