В результате стачки отложены сотни рейсов, пострадают предположительно 220 000 пассажиров.
Dėl streiko Vokietijos oro uostuose atšaukiama šimtai skrydžių
© Reuters / Scanpix

Сразу восемь аэропортов Германии во вторник, 15 января, охвачены забастовкой 23 000 сотрудников сферы обеспечения безопасности аэропортов, которая проводится по призыву крупнейшего немецкого профобъединения Verdi.

В полночь стачка началась в Гамбурге, Ганновере и Бремене. Во Франкфурте-на Майне персонал, отвечающий за безопасность аэропорта, прекратил работу с 2:00 до 20:00, в Дрездене — с 3:00 до 21:00, в Мюнхене с 3:30 до 24:00, в аэропорту Лейпциг/Халле — с 4:00 до 18:00 и в Эрфурте — с 6:00 до 22:00.

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В связи с забастовкой в Германии российская авиакомпания "Аэрофлот"отменила во вторник, 15 января, 4 рейса из Москвы во Франкфурт-на-Майне, сообщила накануне пресс-служба перевозчика. Пассажиры будут отправлены последующими рейсами из Франкфурта и других аэропортов Германии сети маршрутов "Аэрофлота", говорится в сообщении.

Нынешняя забастовка в аэропортах — одна из самых масштабных в стране. "Сеть воздушного сообщения Германии может быть в этот день парализована ", — предупреждает Объединение немецких гражданских аэропортов ADV.

По данным организации, от стачки пострадают как минимум 220 000 авиапассажиров. В одном лишь Франкфурте-на-Майне, где акцию поддержат 5000 сотрудников, ответственных за контроль пассажиров и грузов, будут отменены 570 из запланированных 1200 рейсов прилета и вылета, сообщает пресс-служба эксплуатирующего предприятия Fraport.

Профсоюз Verdi добивается повышения зарплаты до 20 евро в час для 23 тысяч работников, отвечающих за безопасность в аэропортах. Работодатель считает это требование чрезмерным.

Deutsche Welle
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