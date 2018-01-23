В Германии 15-летний школьник убил своего одноклассника

Полиция пока не разглашает информацию об орудии убийства и деталях преступления. По информации СМИ, нападение совершено с помощью ножа.
Предполагаемый преступник скрылся с места преступления, но был задержан стражами порядка в рамках поисковой операции. По данным полиции, речь идет о родившемся в Германии школьнике, который, наряду с германским, имеет гражданство Казахстана. Погибший ученик также является гражданином ФРГ.
Уроки в школе отменены, детей забрали родители. С учениками, учителями и родителями работают психологи. Поддержать учеников и родителей в школу пришли священники.
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