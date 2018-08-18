В Генуе в субботу, 18 августа, состоялась траурная церемония в память о погибших при обрушении моста несколько дней назад. В ней участвовали президент Италии Серджио Маттарелла и другие высокопоставленные политики, в том числе члены правительства. Участвовать в церемонии согласились родные и близкие 18 жертв, остальные либо бойкотировали ее, либо решили провести прощание с погибшими там, где те постоянно проживали. Ранее итальянская газета La Stampa сообщила, что некоторые родственники жертв обвинили государство в трагедии и назвали траурную церемонию "показухой".
Между тем в ночь на 18 августа под обломками моста был обнаружен легковой автомобиль, в котором находились тела трех человек, в том числе девятилетней девочки. В настоящее время предполагаемое число жертв катастрофы составляет 42 человека, официально подтверждена гибель 39 человек.
14 августа во время проливного дождя рухнула секция моста длиной более 200 метров, расположенная на высоте 45 метров . В этот момент на мосту находились более 30 легковых автомобилей и три грузовика. Правительство Италии объявило режим чрезвычайной ситуации сроком на 12 месяцев в области Лигурия. На чрезвычайном заседании совет министров принял решение о выделении экстренной помощи в размере пяти миллионов евро для ликвидации последствий аварии.
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