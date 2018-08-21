На вопрос журналиста, каким будет финальный результат в случае обвинительного приговора, ведь Янукович, скорее всего, выезжать из России в ближайшее время не собирается, Кравченко сказал:
"Я считаю, что правоохранительные органы должны сделать все, чтобы это решение выполнялось".
На уточняющий вопрос прокурор ответил:
"Возможно, создать подразделение вроде Моссада, например. Чтобы спецназовцы проникли на территорию РФ и доставили его в Украину".
В мае 2017 года Кравченко уже говорил, что украинские правоохранители способны задержать и доставить в Украину бывшего президента Виктора Януковича после обвинительного приговора суда.
Как сообщалось, экс-президента Виктора Януковича в Украине судят заочно, поскольку он не являлся на допросы и судебные заседания в Украине.
Защита экс-президента настаивает на том, что оснований для заочного осуждения их подзащитного в деле о государственной измене нет.
По данным следствия, 1 марта 2014 года Янукович обращался к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой ввести в Украину войска Российской Федерации.
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