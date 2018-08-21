На вопрос журналиста, каким будет финальный результат в случае обвинительного приговора, ведь Янукович, скорее всего, выезжать из России в ближайшее время не собирается, Кравченко сказал:
"Я считаю, что правоохранительные органы должны сделать все, чтобы это решение выполнялось".
На уточняющий вопрос прокурор ответил:
"Возможно, создать подразделение вроде Моссада, например. Чтобы спецназовцы проникли на территорию РФ и доставили его в Украину".
В мае 2017 года Кравченко уже говорил, что украинские правоохранители способны задержать и доставить в Украину бывшего президента Виктора Януковича после обвинительного приговора суда.
Как сообщалось, экс-президента Виктора Януковича в Украине судят заочно, поскольку он не являлся на допросы и судебные заседания в Украине.
Защита экс-президента настаивает на том, что оснований для заочного осуждения их подзащитного в деле о государственной измене нет.
По данным следствия, 1 марта 2014 года Янукович обращался к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой ввести в Украину войска Российской Федерации.
Microsoft выявила новую атаку российских хакеров на американских политиков
Группа хакеров, связанных с российским правительством,...
В Швеции после столкновения с птицей разбился истребитель
На юге Швеции недалеко от аэродрома Роннебю упал...
В Генпрокуратуре Украины думают, что Януковича из России может достать спецназ (4)
В Генеральной прокуратуре Украины выступают за...
Генпрокурор Украины о расследовании убийства Шеремета: Есть одна ниточка (1)
В расследовании дела о гибели одного из руководителей...
В Кабуле боевики атаковали президентский дворец в день праздника Курбан-байрам (1)
Несколько ракет были выпущены по президентскому дворцу...
TOP новостей
План по привлечению поляков Литвы создавали не "крестьяне": изменилась лишь одна существенная деталь (6)
Интерес литовских политиков у Вильнюсскому краю вырос...
У столичных многоквартирных домов не останется обычных контейнеров: какие ждут перемены
В конце июля в Каролинишкес была представлена новая...
Придется приспосабливаться: ни традиционной зимы, ни традиционного лета в Литве не будет (6)
Экстремальные перемены погоды - в одном конце страны...
Жители Литвы могут остаться без настоящего сала (98)
Новый план по борьбе с африканской чумой свиней (АЧС)...
Почти половина жителей Литвы уверена, что экономическое положение страны улучшается (39)
В июле 2018 г., если сравнивать с тем же периодом прошлого...