В Генеральной прокуратуре Украины выступают за создание спецподразделения для задержания бывшего президента Виктора Януковича за рубежом и доставки его в Украину в случае обвинительного приговора. Об этом сказал представитель обвинения прокурор Руслан Кравченко в интервью "Громадському".
Viktoras Janukovyčius
© Sputnik / Scanpix

На вопрос журналиста, каким будет финальный результат в случае обвинительного приговора, ведь Янукович, скорее всего, выезжать из России в ближайшее время не собирается, Кравченко сказал:

"Я считаю, что правоохранительные органы должны сделать все, чтобы это решение выполнялось".

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На уточняющий вопрос прокурор ответил:

"Возможно, создать подразделение вроде Моссада, например. Чтобы спецназовцы проникли на территорию РФ и доставили его в Украину".

В мае 2017 года Кравченко уже говорил, что украинские правоохранители способны задержать и доставить в Украину бывшего президента Виктора Януковича после обвинительного приговора суда.

Как сообщалось, экс-президента Виктора Януковича в Украине судят заочно, поскольку он не являлся на допросы и судебные заседания в Украине.

Защита экс-президента настаивает на том, что оснований для заочного осуждения их подзащитного в деле о государственной измене нет.

По данным следствия, 1 марта 2014 года Янукович обращался к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой ввести в Украину войска Российской Федерации.

Украинская правда
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