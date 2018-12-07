Поскольку решение принималось двумя третями, а не простым большинством, документ был отклонен. За принятие резолюции высказались 87 государств — членов ООН, против — 58 стран, среди них и Россия.
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Генеральная ассамблея ООН в четверг, 6 декабря, проголосовала против предложенной США резолюции, осуждающей деятельность террористической группировки ХАМАС.

Поскольку решение принималось двумя третями, а не простым большинством, резолюция на голосовании провалилась. За принятие резолюции высказались 87 государств-членов ООН, против — 58 стран, среди них Россия, арабские страны, а также государства Латинской Америки. Представители 32 государств воздержались.

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В документе предлагалось осудить палестинскую террористическую группировку за "создание насилия, которое подвергает опасности мирных жителей". Резолюция требовала прекратить провокации и насильственные действия со стороны ХАМАС. Помимо запусков ракет на израильскую территорию в документе упоминаются также воздушные зажигательные устройства.

Представители радикальной исламистской организации назвали провал резолюции "пощечиной" правительству Дональда Трампа, которое в конфликте на Ближнем Востоке "отчетливо занимает сторону Израиля". В свою очередь, постпред Израиля при ООН Данни Данон выразил сожаление, что документ в итоге не был принят Генассамблеей. Впрочем, он отметил, что резолюция по осуждению ХАМАС "снискала весьма широкую поддержку".

В июне Генассамблея ООН осудила Израиль за использование силы против палестинцев. Тогда же США потерпели неудачу, предложив дополнение к резолюции, где содержалось осуждение насилия, к которому прибегает движение ХАМАС.

Deutsche Welle
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