По всей Польше объявлен траур. Убийство мэра произошло неделю назад. Его ранил ножом 27-летний психически нездоровый житель Гданьска. Нападение произошло после выступления Адамовича на благотворительном концерте. На следующий день он скончался в больнице.
Pawelo Adamowicziaus laidotuvės
© AP / Scanpix

"Эхо Москвы"
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Статьи по теме:

Вильнюс почтит память убитого мэра Гданьска (7)

В Вильнюсе в память об убитом мэре Гданьска Павле...

Скончался мэр Гданьска Павел Адамович (29)

Скончался мэр Гданьска Павел Адамович , — сообщил...

Мэр Гданська при смерти после нападения психбольного с ножом на концерте (10)

Мэр Гданьска Павел Адамович получил ножевое ранение во...

В мире

Преданный анафеме Филарет снова объявил себя патриархом всея Руси (16)

После месячной паузы лидер бывшего Киевского...

Увеличение рабочего времени на час в неделю негативно влияет на здоровье (4)

"Увеличение рабочего времени всего лишь на один час в...

В Гданьске состоялись похороны убитого мэра Павла Адамовича

По всей Польше объявлен траур. Убийство мэра произошло...

Топливные воры спровоцировали два мощных взрыва на трубопроводах в Мексике

Не менее 21 человека погибли, более 70 получили ранения в...

Глава МИД ФРГ призвал Россию обеспечить свободу судоходства в Керченском проливе (13)

Свобода судоходства в Керченском проливе должна быть...

TOP новостей

Эксперты: уходящий президент еще может смешать карты правящим (90)

По мере приближения президентских выборов в Литве...

Организации бывших политзаключенных требуют лишить Ивашкявичюса Национальной премии (9)

Правление Союза писателей Литвы 19 января выступило с...

Kaune prie ligoninės mirė žmogus

В центре Каунаса у больницы скончался мужчина (56)

18 января группа каунасцев столкнулась со смертью...

Снова прогнозируют осадки: ночью ситуация будет сложной (2)

В субботу вечером на дорогах Литвы есть скользкие...

Крещение Господне в 2019 году: традиции и история праздника (7)

Крещение Господне: в чем смысл этого праздника, надо ли...