В Гданьске состоялись похороны убитого мэра Павла Адамовича

По всей Польше объявлен траур. Убийство мэра произошло неделю назад. Его ранил ножом 27-летний психически нездоровый житель Гданьска. Нападение произошло после выступления Адамовича на благотворительном концерте. На следующий день он скончался в больнице.