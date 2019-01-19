В Гданьске проходят похороны убитого мэра Павла Адамовича

По всей Польше объявлен траур. Убийство мэра произошло неделю назад. Его ранил ножом 27-летний психически нездоровый житель Гданьска. Нападение произошло после выступления Адамовича на благотворительном концерте. На следующий день он скончался в больнице.
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