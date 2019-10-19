Правоохранительные органы Германии вместе с французской жандармерией, властями Чехии и Европейским полицейским агентством (Европол) обезвредили преступную группировку из Беларуси, занимавшуюся кражей товаров из грузовиков, сообщил Европол в пресс-релизе, обнародованном в пятницу, 18 октября.
В сообщении отмечается, что целью ОПГ, в состав которой входили как минимум шесть граждан Беларуси, являлись грузовые автомобили на парковках и в зонах отдыха вдоль автотрасс. Только в федеральной земле Нижняя Саксония злоумышленники подозреваются в совершении почти 60 преступлений, а общий ущерб от их действий превышает полмиллиона евро.
Бандиты орудовали преимущественно на автобане номер 7 в окрестностях административного центра Нижней Саксонии Ганновера. Расследование было начато в Германии в декабре 2018 года. Благодаря обмену информацией с Европолом, выяснилось, что злоумышленники несут ответственность и за ряд аналогичных преступлений во Франции.
Задержание с поличным
Было установлено, что члены ОПГ специально въехали на территорию ЕС с целью совершения преступлений. В дополнение к нескольким легковым автомобилям в их распоряжении имелось несколько фур для транспортировки грузов с места преступления в другие страны.
В пресс-релизе Европола сообщается, что четыре члена группировки, в том числе ее главарь, были задержаны с поличным в Германии 10 октября. "В ходе задержания была конфискована фура с украденными телевизорами. Расследование продолжается", - отмечается в сообщении.
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