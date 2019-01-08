В ФРГ задержан подозреваемый в причастности к масштабной краже данных

После масштабной кражи личных данных немецких политиков и VIP-персон полиция задержала по подозрению в причастности к этому преступлению 20-летнего мужчину из федеральной земли Гессен, сообщило во вторник, 8 января, Федеральное ведомство по уголовным делам (BKA).
Задержанный уже дал признательные показания в полном объеме, сообщило агентство dpa со ссылкой на источники в силовых структурах. Подозреваемый был задержан еще 6 января. На следующий день поступили сообщения, что правоохранительные органы провели обыск в квартире 19-летнего программиста в городе Хайльбронн и изъяли техническое оборудование.
На допросе программист показал, что уже давно поддерживает контакт с хакером, на которого возлагается ответственность за кражу и обнародование в интернете частных данных немецких политиков и других известных лиц, включая номера их мобильных телефонов и адреса электронной почты. О массовой утечке данных немецких политиков стало известно 4 января.
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