В ФРГ выздоровели более половины инфицированных коронавирусом

В Германии выздоровели более половины инфицированных новым коронавирусом SARS-CoV-2. Согласно данным, обнародованным в понедельник, 13 апреля, Институтом имени Роберта Коха (RKI), в ФРГ зарегистрировано 123 016 инфицированных – на 2537 больше, чем днем ранее. При этом выздоровели 64 300 человек – на четыре с лишним тысячи больше, чем днем ранее. Число пациентов, умерших от коронавирусной инфекции за сутки увеличилось на 126 и достигло 2799 человек.
По данным RKI, число инфицированных и количество летальных исходов в ФРГ снижается третий день подряд. В то же время данные, обнародованные RKI, могут быть неполными из-за задержек с поступлением информации за минувшие выходные.
Канцлер ФРГ Ангела Меркель 15 апреля проведет телефонную конференцию с главами правительств федеральных земель, чтобы обсудить дальнейшие действия в борьбе с эпидемией. Одной из тем будет возможность смягчения введенных ограничений.
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