Немецкие следователи по-прежнему ждут от России ответа на свои запросы в связи с убийством в Берлине бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили (Торнике Кавтарашвили). До сих пор два обращения берлинской прокуратуры, сделанные еще в декабре 2019 года, "остались без содержательного ответа от РФ", говорится в пояснении Минюста ФРГ для депутата бундестага от Левой партии Севим Дагделен (Sevim Dagdelen). Ответ министерства цитирует во вторник, 2 июня, агентство dpa.

Бывший полевой командир времен второй чеченской войны Зелимхан Хангошвили был застрелен 23 августа 2019 года в берлинском парке Малый Тиргартен. Власти России ранее объявили его в розыск по обвинению в терроризме. Хангошвили уехал в Германию после того, как в 2015 году в Грузии на него было совершено очередное покушение. Предполагаемый убийца, гражданин России, был задержан в Берлине в тот же день.

Высылка дипломатов Германии и России

Изначально делом занималась берлинская прокуратура, но в декабре к расследованию приступила Федеральная прокуратура Германии. Такое происходит лишь при подозрении, что к преступлению причастны спецслужбы другого государства.

Правительство ФРГ уже критиковало Москву за недостаточное сотрудничество в расследовании на фоне многочисленных свидетельств того, что убийство было исполнено по заказу российских или чеченских властей. В связи с этим Берлин выслал двух российских дипломатов, а Россия в ответ объявила персонами нон грата двух сотрудников немецкого посольства в Москве.