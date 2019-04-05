В Германию, судя по всему, прибыли первые так называемые возвращенцы из "Исламского государства" (ИГ). 31-летняя женщина и ее трое детей накануне прибыли в аэропорт Штутгарта, после чего женщину сразу же взяли под стражу, сообщил адвокат семьи Махмут Эрдем в пятницу, 5 апреля.

"Мое требование к федеральному правительству было услышано", - приветствовал Эрдем возвращение этой семьи, добавив, что Германия должна принять и других граждан ФРГ, которые находились в ИГ и теперь желают приехать в ФРГ. Адвокат сообщил, что женщина с тремя детьми прибыла в Германию через Турцию.

В Германии уже давно идут дискуссии о репатриации из Сирии и Ирака бывших бойцов ИГ с немецким гражданством и членов их семей. Часть этих людей содержатся в лагерях в курдских районах Сирии. Они вправе приехать в ФРГ, если у них есть гражданство Германии.

Проблемы, связанные с репатриацией

Правительство ФРГ желает получить возможность впредь лишать немецкого паспорта джихадистов с двойным гражданством. Этот закон, однако, в любом случае не будет иметь обратной силы и распространяться на тех бойцов ИГ, которые участвовали в боевых операциях до вступления в силу новых правил.

По данным правительства ФРГ, в настоящее время 61 сторонник ИГ с немецкими паспортами содержится под стражей в Сирии, 11 в Ираке и по четыре - в Турции и Греции. 43 человека из этих лиц - женщины.

Помимо этого, в Сирии находятся не менее 59 детей, предположительно имеющих гражданство ФРГ. Еще трое таких детей находятся в Ираке. В Ираке правительство ФРГ помогает их матерям и родственникам в Германии добиваться репатриации детей. С Сирией у ФРГ нет дипломатических отношений, поэтому консульская помощь немецким гражданам на территории этой страны невозможна.