Операция против ку-клукс-клановцев проводилась на территории восьми федеральных земель Германии. Конфисковано более 100 единиц оружия.
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В Германии в рамках масштабной операции против предполагаемых членов немецкого филиала правоэкстремистской группировки "Ку-клукс-клан" (ККК) произведены обыски на территории восьми федеральных земель, конфисковано более 100 единиц оружия, в том числе пистолеты-пугачи с патронами, мечи, топоры и ножи, сообщила прокуратура и земельное ведомство по уголовным делам в Штутгарте в среду, 16 января.

В центре внимания следственных органов находятся 17 подозреваемых в возрасте от 17 до 59 лет, которые предположительно являются членами криминальной группировки, именующей себя "Национал-социалистические рыцари Ку-клукс-клана в Германии". Членов группировки объединяют правоэкстремистские идеи и, в частности, прославление национал-социализма, некоторые предавались фантазиям о применении насилия и планировали вооружаться. В целом, под подозрением находятся 40 человек из различных районов ФРГ.

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Обыски были произведены в 12 квартирах в федеральных землях Баден-Вюртемберг, Бремен, Гамбург, Нижняя Саксония, Северный Рейн-Вестфалия, Рейнланд-Пфальц, Саксония-Анхальт и Тюрингия. Следствие вышло на след подозреваемых благодаря анализу протокола чатов на одном из смартфонов, который был конфискован в рамках дела о применении символики неконституционных организаций.

Ку-клукс-клановцы в Германии вербовали новых членов через интернет и контактировали друг с другом, в основном, через социальные сети.

Deutsche Welle
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