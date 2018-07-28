Немецкий омбудсмен надеется на скорейшее освобождение Сенцова и Кольченко. Бербель Кофлер заявила, что обеспокоенность состоянием здоровья украинского режиссера все возрастает.
Olegas Sencovas
© Reuters / Scanpix

Уполномоченная по правам человека при правительстве Германии Бербель Кофлер (Bärbel Kofler) призвала власти России оказать немедленную помощь украинскому режиссеру Олегу Сенцову. Заявление Кофлер размещено в пятницу, 27 июля, на сайте МИД Германии.

"Тот факт, что Европейский суд по правам человека призвал Россию немедленно предоставить Олегу Сенцову необходимую медицинскую помощь, подчеркивает повсеместную обеспокоенность состоянием его здоровья и жизни. С начала его голодовки в мае обеспокоенность только возрастала. Я очень надеюсь, что российское правительство примет это во внимание и немедленно озаботится полным доступом (Сенцова. - Ред.) к медицинскому обслуживанию. Помимо этого, я надеюсь на скорое освобождение Сенцова и другого заключенного, Александра Кольченко", - говорится в заявлении Кофлер.

Голодовка Сенцова, требующего освобождения 64 украинских политзаключенных, содержащихся в местах лишения свободы в России и аннексированном Крыму, продолжается уже 75 суток.

Денисова обратилась к Москальковой

Помимо этого, вечером в пятницу стало известно о письме уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой к ее российской коллеге Татьяне Москальковой. В нем говорится об украинской инициативе по одновременному освобождению украинских политзаключенных, которых незаконно удерживают в аннексированном Крыму и России, и 36 задержанных или осужденных россиян, находящихся на территории Украины. По словам Денисовой, которая написала об этом на своей странице в Facebook, украинская инициатива "так и остается без ответа". Украинский омбудсмен предложила провести следующее заседание трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе в Минске с участием уполномоченных по правам человека Украины и России.

Deutsche Welle
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