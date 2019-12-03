Федеральная прокуратура Германии намерена взять на себя расследование убийства гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили, застреленного в центре Берлина 23 августа нынешнего года. Соответствующее решение должно быть принято в ближайшие дни, сообщают во вторник, 3 декабря, Spiegel Online и Die Zeit. Это будет означать, что немецкие следственные органы официально подозревают российские власти в организации убийства: расследование подобных преступлений относится к компетенции Федеральной прокуратуры только при подозрении, что в них замешаны спецслужбы другого государства.

В таком случае станет неизбежным дипломатический конфликт между Германией и Россией, отмечают оба издания. После покушения на экс-агента Сергея Скрипаля и его дочь в Великобритании в марте 2018 года, в котором подозревают сотрудников ГРУ, 15 стран Европы выслали более 30 российских дипломатов. До сих пор германский МИД и ведомство федерального канцлера указывали на то, что нет надежных сведений, подтверждающих российское участие в убийстве в Берлине. В Кремле категорически отвергают обвинения в причастности российского государства к преступлению.

Предполагаемого убийцу Зелимхана Хангошвили задержали в тот же день благодаря свидетельским показаниям. Им оказался мужчина с российским паспортом на имя Вадима Соколова. В совместном расследовании Bellingcat, The Insider, Dossier Center и Spiegel Online, опубликованном в конце сентября, пришли к выводу, что "Вадим Соколов" ездил в Берлин "под чужим именем при активной поддержке российского государства, которое создало целостную легенду фиктивной личности".

Легенда фиктивной личности

В частности, "Соколов", будучи 49-летним человеком, получил российский ИНН (индивидуальный номер налогоплательщика) только в июле 2019 года. По адресу, где якобы проживет "Соколов" в РФ, человека с таким именем никто не знает. Телефон места работы "Соколова" - ЗАО "Руст", заявленный в пакете документов для шенгенской визы, полностью совпадает с номером компании во владении министерства обороны РФ. Паспорт, который предъявил "Соколов", ему выдали всего лишь за 11 дней до заполнения заявки на визу. Человека, чье имя, место и дата рождения соответствовали бы данным, указанным в паспорте и визовой заявке "Вадима Соколова", нет ни в одной из доступных баз данных российских граждан, имеющихся в распоряжении расследователей.

Хангошвили был застрелен в парке Малый Тиргартен в самом центре Берлина 23 августа. Он был полевым командиром во время второй чеченской войны. В России власти объявили его в розыск по обвинению в терроризме. Хангошвили бежал в Германию после того, как в 2015 году на него в Грузии было совершено очередное покушение.