В связи с большой загруженностью Федеральная прокуратура Германии свыше трети всех дел по обвинению в терроризме передает органам уголовного преследования в отдельных землях.
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В Германии в 2017 году существенно возросло число уголовных дел, заведенных по подозрению в терроризме. Об этом в субботу, 23 декабря, сообщило агентство dpa со ссылкой на представителя Федеральной прокуратуры ФРГ в Карлсруэ.

По его словам, по сравнению с данными годичной давности этот показатель увеличился почти в пять раз. С начала года было открыто порядка 1200 расследований, причем почти в 1 тысяче случаев прослеживалась связь с радикальным исламизмом.

В связи с большой загруженностью Федеральная прокуратура свыше трети всех дел была вынуждена передать на дальнейшее рассмотрение органам уголовного преследования в отдельных землях. В первую очередь, речь идет о Дюссельдорфе, Берлине, Франкфурте-на-Майне и Гамбурге.

В начале 2017 года Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе заявила, что намерена усилить борьбу с исламистским терроризмом. Боевых действий против террористической группировки "Исламское государство" недостаточно, необходимы также дополнительные полицейские и превентивные меры, подчеркивали в ОБСЕ.

Deutsche Welle
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