В ФРГ обучат переводчиков для работы с беженцами

Федеральное ведомство по миграции и беженцам (BAMF) планирует переподготовить переводчиков, работающих с просителями убежища в Германии. Как сообщили в воскресенье, 20 мая, издания, принадлежащее медиагруппе Funke, причиной для этого стали критические высказывания в связи с недостаточной профильной подготовленностью большого числа переводчиков. Для них будет проведен семинар, в рамках которого будет сделан акцент на работе с запросами о предоставлении убежища. В настоящий момент, по данным издания, под началом BAMF работают около 5800 переводчиков. Из них к присяге приведены только 620.

В апреле 2018 года BAMF прекратила сотрудничество более чем с 2 тысячами переводчиков, к работе которых, с точки зрения ведомства, были претензии либо с точки зрения нейтрального отношения, либо с точки зрения доверия, соблюдения сроков или общих стандартов. В частности, одного из переводчиков в Бремене заподозрили в манипуляции решениями о предоставлении убежища.

После выявления этого случая ведомством было заявлено, что будут заново рассмотрены около 8000 (по другим данным - 18 000) запросов, направленных в разных федеральных землях. При этом глава BAMF Ютта Кордт (Jutta Cordt) заявила, что не располагает данными о подобных манипуляциях в других отделениях, однако специалистами обнаружены случаи, когда средние цифры в ряде филиалов ведомства расходятся с общими квотами.

Генеральная прокуратура Германии открыла расследование в отношении бывшей руководительницы бременского отделения BAMF. Отстраненную в 2017 году от работы чиновницу подозревают в том, что она в период с 2013 по 2016 годы в ряде случаев дала положительный ответ на получение убежища, хотя необходимые условия выполнены не были. Издание Der Spiegel утверждает, что многие из соискателей убежища платили адвокатам по тысяче евро, после чего они получали статус беженца. Среди них также якобы были возможные контрабандисты, тайно ввозящие иммигрантов.