В ФРГ образовали "ленты солидарности" против расизма, антисемитизма и социального неравенства

По всей Германии прошли акции протеста против расизма, социального неравенства и антисемитизма. В воскресенье, 14 июня, в Берлине была образована "лента солидарности" длиной около 9 километров от Бранденбургских ворот до района Нойкёльн. По данным полиции, в акции участвовали около 5 тысяч человек, а незадолго до конца мероприятия - около 8 тысяч. Представители организаторов сообщили о более чем 20 тысячах участников.
Большинство участников использовали защитные маски и соблюдали необходимую социальную дистанцию из-за опасности заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Они держали плакаты с надписями "Black Lives Matter" ("Жизни черных важны") и "Больше денег образованию". Около Бранденбургских ворот прошла также акция протеста группы "Бабушки против правых". На участниках были защитные маски и розовые шапки.
Полиция удовлетворена организацией акции
Берлинская полиция заявила, что удовлетворена способом проведения акции в виде цепочки людей, а также "образцовым" поведением участников. "Это убедительная концепция, представленная организатором. Видно, что люди следят за тем, чтобы в достаточной степени соблюдать меры инфекционной защиты", - отметил представитель полиции Тило Каблиц (Thilo Cablitz).
В Гамбурге в акции протеста, по данным полиции, приняли участие около 500 человек, образовавших цепочку от ратуши до центрального вокзала. Участники также соблюдали социальную дистанцию. Кроме того, манифестации прошли в Лейпциге, Хемнице, Плауэне, Фрейбурге, Мюнстере и других городах. В Эрфурте акция протеста была отменена из-за штормового предупреждения. К проведению акций по всей Германии призвали около 130 организаций, а также альянс под названием #unteilbar (в переводе - "неделимые").
Акции солидарности распространились по всему миру вслед за протестами в США после резонансной гибели Джорджа Флойда в конце мая в Миннеаполисе. Белый полицейский при поддержке трех сослуживцев на протяжении почти 9 минут душил его коленом при задержании. Гибель 46-летнего афроамериканца получила широкую огласку благодаря видеозаписям очевидцев. Главному фигуранту предъявлено обвинение в убийстве по неосторожности, а трем остальным полицейским - в пособничестве убийству.
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