Уполномоченный правительства ФРГ по борьбе с антисемитизмом Феликс Кляйн (Felix Klein) предостерег евреев в Германии от ношения традиционного мужского головного убора - кипы - в связи с ослаблением "сдерживающих механизмов в обществе" и все большей "жестокостью" в отношении исповедующих иудаизм.
Prancūzijos žydai
© Sipa Press/Scanpix

Соответствующее заявление Кляйн сделал в интервью немецким СМИ концерна Funke Mediengruppe, опубликованном в субботу, 25 мая.

"Я не могу рекомендовать евреям повсеместно и в любое время носить кипу в Германии", - подчеркнул он, добавив, что его позиции на этот счет в последнее время претерпели изменения.

Феликс Кляйн добавил, что на ситуацию в этой области серьезно повлияли "интернет и соцсети". Кроме того, "продолжаются атаки на нашу культуру памяти", подчеркнул он.

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По оценкам уполномоченного правительства ФРГ, около 90 процентов нападений на евреев совершают правоэкстремисты. При этом преступники из числа мусульман - это в большинстве случаев люди, уже давно живущие в Германии, которые зачастую получают информацию из эфиров арабских вещателей, искусственно создающих "неблаговидный образ Израиля и евреев", считает омбудсмен.

Подготовка полиции и учителей

Феликс Кляйн считает, что из-за роста антисемитских настроений необходимо проводить подготовку полицейского персонала и госслужащих, которые не всегда осведомлены, что именно находится в границах допустимого. "Это касается также образования учителей и юристов", - уверен уполномоченный федерального правительства.

В марте текущего года президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) осудил рост антисемитизма в стране. По его словам, особая ответственность в противодействии этой тенденции ложится на школы. Именно здесь детям дают знания о том, "как фанатичная расовая ненависть довела Германию до варварства", пояснил он, добавив, что детям следует давать "широкие представления о еврействе, о разнообразии еврейской жизни и еврейской культуры, которая развивалась в Германии на протяжении столетий".

Deutsche Welle
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