В Фолькмарзене (земля Гессен) автомобиль въехал в участников карнавального шествия, ранены несколько человек. Об этом в понедельник, 24 февраля, сообщили в полиции.
"Водитель автомобиля задержан сотрудниками полиции", - указали в пресс-службе правоохранительных органов. На месте происшествия задействован большой полицейский контингент.
Как передает Frankfurter Rundschau, речь идет минимум о 15 раненых, среди них есть дети.
По словам одного из очевидцев, на толпу наехал серебристый Mercedes-Kombi. Инцидент произошел около 14.30 по местному времени (16.30 мск). Машина проехала около 30 метров, прежде чем остановилась. По словам свидетелей, водитель после наезда продолжал давить на педаль газа.
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