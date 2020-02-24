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В Фолькмарзене в результате наезда автомобиля на участников карнавального шествия ранены несколько человек.
Greitoji pagalba, Vokietija
Greitoji pagalba, Vokietija
© Imago / Scanpix

В Фолькмарзене (земля Гессен) автомобиль въехал в участников карнавального шествия, ранены несколько человек. Об этом в понедельник, 24 февраля, сообщили в полиции.

"Водитель автомобиля задержан сотрудниками полиции", - указали в пресс-службе правоохранительных органов. На месте происшествия задействован большой полицейский контингент.

Как передает Frankfurter Rundschau, речь идет минимум о 15 раненых, среди них есть дети.

По словам одного из очевидцев, на толпу наехал серебристый Mercedes-Kombi. Инцидент произошел около 14.30 по местному времени (16.30 мск). Машина проехала около 30 метров, прежде чем остановилась. По словам свидетелей, водитель после наезда продолжал давить на педаль газа.

Deutsche Welle
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