Вчера вечером в Хельсинки, напротив района Улланлинна и парка Кайвопуйсто, в море была обнаружена крупная утечка нефтяного топлива. С наступлением утра специалисты продолжили изучение ситуации, пишет YLE.
Helsinkis
© Vida Press

Точной информации о количестве попавшего в море топлива пока нет. Финская служба спасения оградила район утечки, с целью предотвратить дальнейшее распространение пятна.

Начальник дежурной пожарной смены Службы спасения Пауль Нюберг высказал предположение, что утечка, вероятнее всего, произошла либо в результате аварии на судо-заправочной станции, либо из одного из пришвартованных в гостевой гавани судов.

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Место утечки находится примерно в ста метрах от берега в районе парка Кайвопуйсто.

По словам Нюберга, спасатели вынуждены учитывать погодные условия, а именно силу ветра в районе происшествия.

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