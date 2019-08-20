В Финском заливе обнаружено нефтяное пятно

Точной информации о количестве попавшего в море топлива пока нет. Финская служба спасения оградила район утечки, с целью предотвратить дальнейшее распространение пятна.
Начальник дежурной пожарной смены Службы спасения Пауль Нюберг высказал предположение, что утечка, вероятнее всего, произошла либо в результате аварии на судо-заправочной станции, либо из одного из пришвартованных в гостевой гавани судов.
Место утечки находится примерно в ста метрах от берега в районе парка Кайвопуйсто.
По словам Нюберга, спасатели вынуждены учитывать погодные условия, а именно силу ветра в районе происшествия.
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