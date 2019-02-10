В Финляндии предлагают тестировать беженцев на адаптацию к нормам финского общества

Глава МВД Финляндии Кай Мюккянен предложил ввести в финских центрах приема беженцев тест, с помощью которого можно было бы проверить уровень адаптации просителей убежища к нормам и правилам финского общества, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД республики.
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Постояльцы центров приема беженцев старше 16 лет должны прослушивать курс, обучающий правилам жизни в финском обществе. По окончании слушатель подписывает свидетельство, где обязуется эти правила соблюдать.

"Только прослушивания курса, однако, недостаточно, нужно также удостовериться, что знания усвоены. Поэтому мы хотим провести пилотный проект в государственных центрах приема беженцев, в рамках которого будет осуществляться компьютерное тестирование", - пояснил Мюккянен.

Сам курс включает информацию о здравоохранении и соцзащите в Финляндии, культуре, законодательстве, равноправии и недискриминации, уточнили в министерстве.

Кроме того, туда войдет также серия обучающих видео, созданных центром приема в Оулу и полицией и рассказывающих о базовых правах, уголовном законодательстве и последствиях его нарушения. В дальнейшем тестирование может быть использовано также при выдаче финского ПМЖ и гражданства.

Инициатива министерства является одной из мер реагирования на изнасилования в Оулу и Хельсинки, где подозреваемыми проходят мигранты - в частности, это выходцы из Северной Африки и Ближнего Востока, откуда в Финляндию приезжает больше всего просителей убежища. В ближайшее время финское правительство должно объявить о дальнейших мерах по предотвращению совершаемых приезжими преступлений.

NEWSru.com
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