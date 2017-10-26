В Финляндии пассажирский поезд столкнулся с бронетранспортером в городе Раасепори. Жертвами инцидента стали четыре человека, десять человек пострадали, сообщает телекомпания Yle.
© AP / Scanpix

Авария на железнодорожном переезде в Раасепори произошла около восьми утра по местному времени. Пассажирский поезд следовал из Каръяа в Ханко.

Согласно информации полиции, с поездом столкнулся грузовик оборонительных сил Финляндии. Погибли четыре человека (трое военных и один пассажир поезда), в больницу доставлены шесть пострадавших, четверо из них с тяжелыми травмами.

Обстоятельства аварии выясняются, движение поездов на этом участке приостановлено.

В сентябре в Швеции около города Труса танк, задействованный в учениях "Аврора-2017", столкнулся с пассажирским поездом. Тогда пострадали четыре человека — трое членов экипажа танка и машинист поезда.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Рассылка новостей

В мире

МВД Украины считает покушение на депутата Радикальной партии терактом

МВД Украины расценивает покушение на депутата...

Российский вертолет упал в море у норвежского Шпицбергена

Российский вертолет, на борту которого находились...

В Финляндии пассажирский поезд столкнулся с БТР: четверо погибших (9)

В Финляндии пассажирский поезд столкнулся с...

Латвийский посол в Беларуси: Лукашенко пригласили в Ригу — все зависит от него (12)

В Беларуси работают около 800 латвийских и совместных...

Россия обошла Саудовскую Аравию по числу наемников в ИГ (93)

Россия стала главным поставщиком иностранных...

TOP новостей

Цены в Литве в следующем году будут расти (70)

В последнее время инфляция в Литве подскочила, однако в...

Депутат Сейма Литвы попыталась записаться к врачу: эксперимент дал толчок к действиям (35)

Депутат парламента Литвы на своем опыте узнала, что в...

Политический обозреватель: жителям Литвы нужен олигарх (130)

Жителям Литвы нужен олигарх – на президентских выборах...

Главизбирком Литвы лишил Движение либералов госдотации в 400 000 евро (1)

По причине грубого нарушения закона о финансировании...

В Вильнюсе снова открыт магазин Rimi, который был закрыт из-за деформации полов (4)

В Вильнюсе, на ул. Линкмяну, 22, снова открыт магазин Rimi....