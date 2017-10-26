Авария на железнодорожном переезде в Раасепори произошла около восьми утра по местному времени. Пассажирский поезд следовал из Каръяа в Ханко.
Согласно информации полиции, с поездом столкнулся грузовик оборонительных сил Финляндии. Погибли четыре человека (трое военных и один пассажир поезда), в больницу доставлены шесть пострадавших, четверо из них с тяжелыми травмами.
Обстоятельства аварии выясняются, движение поездов на этом участке приостановлено.
В сентябре в Швеции около города Труса танк, задействованный в учениях "Аврора-2017", столкнулся с пассажирским поездом. Тогда пострадали четыре человека — трое членов экипажа танка и машинист поезда.
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