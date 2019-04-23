В Финляндии начинает работу новый парламент

Сегодня начинает свою работу новый состав парламента. Депутаты получат мандаты, а партийные фракции проведут организационные заседения.
Первое пленарное заседание нового парламента пройдет в среду, а сессия парламент откроется в четверг. Парламент, в частности, утвердит спикера и его заместителей.
Спикером, согласно политической традиции, будет назначен лидер победившей на парламентских выборах партии — в данном случае это председатель СДП Антти Ринне, который будет руководить консультациями перед началом переговоров по формированию правительства.
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