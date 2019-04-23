Лидер СДП Антти Ринне будет назначет спикером парламента, пишет Yle.
© A.Didžgalvio nuotr.

Сегодня начинает свою работу новый состав парламента. Депутаты получат мандаты, а партийные фракции проведут организационные заседения.

Первое пленарное заседание нового парламента пройдет в среду, а сессия парламент откроется в четверг. Парламент, в частности, утвердит спикера и его заместителей.

Спикером, согласно политической традиции, будет назначен лидер победившей на парламентских выборах партии — в данном случае это председатель СДП Антти Ринне, который будет руководить консультациями перед началом переговоров по формированию правительства.

rus.delfi.ee
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Статьи по теме:

За места в парламенте Финляндии борются 19 партий (1)

Почти 4,5 миллиона финнов избирают 200 депутатов...

Путин поспорил с президентом Финляндии о санкциях (7)

Президент Финляндии сообщил Путину, что во введении...

В мире

В Финляндии начинает работу новый парламент

Лидер СДП Антти Ринне будет назначет спикером...

Зеленский запустил в фейсбуке опрос о досрочном роспуске Рады (3)

Победивший на выборах президента Украины Владимир...

МВД Украины не пускает Саакашвили в страну (8)

У бывшего президента Грузии и губернатора Одесской...

Михаил Саакашвили купил билет в Украину (33)

Михаил Саакашвили на украинском телевидении заявил,...

В Украине суд приостановил переименование бывшей УПЦ МП (5)

Мероприятия направлены исключительно на сохранение...

TOP новостей

Памятка рыбака: кому не нужен билет рыбака, и какие правила рыбалки нельзя забывать? (2)

После наступления календарной весны рыбаки-любители,...

Для фотосессий у сакур установили специальные штативы (6)

Что в это время в социальных сетях лучше всего...

Константин Эггерт. Как "хунта" Порошенко и Зеленский победили Путина – и как он им ответит (325)

21 апреля Украина окончательно и бесповоротно стала...

Правоохранители предупреждают, что правительство покушается на их независимость (13)

Правоохранительные и надзорные органы предупреждают,...

Осторожно, мошенники: не открывайте подозрительные сообщения (7)

Полиция Литвы предупреждает о мошенниках и...